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9 Eyl 2022 19:02

Azerbaycan: İran ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz

Azerbaycan: İran ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, ülkesinin İran ve Rusya ile stratejik ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Bakü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen İran-Azerbaycan-Rusya toplantısı sırasında yaptığı açıklamada ülkesinin İran ve Rusya ile stratejik ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.

Mustafayev, "Hiç şüphesiz devlet liderlerimiz ikili ve üçlü görüşmelerde birçok alanda ilerlemenin temellerini atıyor. Karşılıklı işbirliği özellikle Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun (INSTC) geliştirilmesi her zaman Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmelerinin gündeminde yer almışıtır." dedi.

Bugün düzenlenen toplantıda bölgesel ulaştırma koridorları özellikle Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ile İran'ı Azerbaycan'a bağlayan Reşt-Astara demiryolu projesi masaya yatırıldı.

News Code 1904683
https://tr.mehrnews.com/news/1904683/

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