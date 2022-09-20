Borrell'den "İran nükleer anlaşması" açıklaması

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gayriresmi nitelikteki AB Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık eden Borrell, toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Borrell, 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasını canlandırma önerileri hakkında, "Sunduğumuz teklif masada kalacak ve şu anda bundan daha iyi bir çözüm görmüyorum." dedi.

İran'ın verdiği yanıtın müzakerelerin sonuç vermesine katkı sağlamadığını ileri süren Borrell, "İran'ın nükleer meselesinde yeni bir gelişme yok ve bu hafta da yeni bir şey olmasını beklemiyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizine ilişkin Borrell, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece Ukrayna'da olan bir savaş değil. Ukraynalılar savaşıyor, füzelerle bombalanıyor. Dünyanın geri kalanı ise enerjide ve gıdada yükselen fiyatlar ile artan güvensizlik ortamı ve yüksek faizlerden etkileniyor. Bunu, savaşın sebep olduğu enerji ve gıdadaki yüksek fiyatların yaklaşan bir mali krizi oluşturduğu kusursuz bir fırtına şeklinde nitelendirebiliriz."

Josep Borrell ayrıca, Avrupa'yı derin bir mali krizin beklediğini söyledi.