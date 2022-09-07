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7 Eyl 2022 10:11

Kuzey Irak'ta TSK'nın askeri üs ve gözlem noktalarının sayısı arttı

Kuzey Irak'ta TSK'nın askeri üs ve gözlem noktalarının sayısı arttı

Rudaw, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 30 ay boyunca Dohuk ilindeki dağlık arazide 58 yeni askeri nokta kurduğunu bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kuzey Irak’ta PKK unsurlarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Rudaw, Türk güçlerinin 30 ay boyunca Dohuk ilindeki dağlık arazide 58 askeri nokta kurduğunu bildirdi.

Türk ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesindeki Kani Masi,  Şeladize ve Derluk bölgelerinde bulunan askeri noktaları genişleterek, askeri araç ve toplarla takviye etti. Ayrıca Harwar köyünde ve Amadiyah bölgesinin diğer bölgelerinde yeni askeri noktalar oluşturdu.

Kiste bölgesinde çok sayıda gözlem noktaları kuran TSK, bazı askeri noktaları üs haline getirdi.

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına yönelik sık sık saldırılar gerçekleşiyor.

Irak parlamentosu 5 Ocak 2020’de oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı.

News Code 1904637
https://tr.mehrnews.com/news/1904637/

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