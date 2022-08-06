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6 Ağu 2022 08:47

İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına tepki

İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına tepki

İran, Afganistan'ın başkenti Kabil’de Muharrem ayı matem merasimini ehedef alan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Muharrem ayının 7. günü Kabil'de meydana gelen terör eyleminde çok sayıda masum Afgan vatandaşının şehit olması ve yaralanmasından duyduğu üzüntüsünü ifade ederek bu terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Afgan şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileten Kenani yaralılara acil şifalar diledi ve Afganistan'ın geçici hükümeti yetkililerinden matem törenleri nedeniyle daha fazla güvenlik önlemi almasını istedi.

Afganistan medyası Cuma günü Kabil'in batısında meydana gelen patlamada 8 Afgan vatandaşının şehit olduğunu ve 18 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

News Code 1903958
https://tr.mehrnews.com/news/1903958/

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