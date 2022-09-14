İran ile Özbekistan arasında 17 anlaşma imzalandı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ziyarette bulunduğu Semerkant şehirnde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Reisi ile Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Resmi törende ulusal marşların çalınmasının ardından iki ülkenin liderleri, üst rütbeli heyetleri birbirine tanıttı.

Heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Törende İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalandı.

Törende iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, sağlık ve kültür alanında 17 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalandı.