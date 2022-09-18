  1. Siyaset
18 Eyl 2022 08:40

İran'dan Kırgızistan ile Tacikistan'a ateşkes çağrısı

İran'dan Kırgızistan ile Tacikistan'a ateşkes çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınır çatışmalarından duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara kalıcı ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu.

Kenani, İran'ın Tacikistan ve Kırgızistan ile çok dostane ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, Tahran'ın iki komşu ülkenin yaşadığı anlaşmazlıkların çözülmesi için her türlü çaba göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çarşamba günü başlayan çatışmalar, dün ateşkes anlaşmasının sağlanmasına rağmen aralıklarla sürüyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda yaralananların sayısının 132’ye çıktığı bildirilirken, Tacikistan makamları ise çatışmalarda 11 askerin daha yaralandığını duyurarak, toplam yaralı sayısının 143'e yükseldiğini bildirdi.

News Code 1904825
https://tr.mehrnews.com/news/1904825/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler