İran'dan Kırgızistan ile Tacikistan'a ateşkes çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmaya yönelik yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki sınır çatışmalarından duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara kalıcı ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu.

Kenani, İran'ın Tacikistan ve Kırgızistan ile çok dostane ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, Tahran'ın iki komşu ülkenin yaşadığı anlaşmazlıkların çözülmesi için her türlü çaba göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çarşamba günü başlayan çatışmalar, dün ateşkes anlaşmasının sağlanmasına rağmen aralıklarla sürüyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda yaralananların sayısının 132’ye çıktığı bildirilirken, Tacikistan makamları ise çatışmalarda 11 askerin daha yaralandığını duyurarak, toplam yaralı sayısının 143'e yükseldiğini bildirdi.