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19 Eyl 2022 09:07

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94’e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94’e yükseldi

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94’e yükseldi. Kırgızistan’da 59, Tacikistan’da ise 35 kişi hayatını kaybetti.

Sputnik'e göre, Kırgızistan-Tacikistan sınır hattında iki ülke arasında 14-17 Eylül tarihlerinde yaşanan çatışmalarda can kaybı artıyor.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 13 kişinin daha hayatını kaybettiği ve Kırgız tarafından toplam can kaybının 59’a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, çatışmalardaki yaralı sayısının 1 kişi artarak, 144’e ulaştığını ifade etti. Tacikistan tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda can kaybı 94’e, yaralı sayısı ise 174’e yükselmiş oldu.

News Code 1904848
https://tr.mehrnews.com/news/1904848/

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