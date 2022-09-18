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18 Eyl 2022 16:50

Küba: İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Küba: İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından Siyonist Rejim'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Siyonist Rejim'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Rodriguez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’in Suriye topraklarına yönelik, uluslararası hukukun açık bir ihlalini oluşturan ve Ortadoğu bölgesinin istikrarını tehdit eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Rodriguez, ülkesinin Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Suriye devlet medyası dün, ülkenin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara Siyonist İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

News Code 1904844
https://tr.mehrnews.com/news/1904844/

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