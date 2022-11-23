Küba lideri Türkiye'yi ziyaret edecek

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre bugün Ankara’da yapılacak resmi görüşmelerde, 'Türkiye-Küba ilişkileri gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar' ele alınacak.

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümüne denk gelecek ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.