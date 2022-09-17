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17 Eyl 2022 10:02

Siyonist Rejim'den Şam Havalimanı'na yeni saldırı

Siyonist Rejim'den Şam Havalimanı'na yeni saldırı

Suriye devlet medyası, ülkenin başkenti Şam'daki havalimanına ve bazı askeri noktalara Siyonist İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye devletinin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve bazı noktalara Siyonist İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

5 Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı.

Rejim makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye hükümeti, 6 Eylül ve 31 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın da Siyonist Rejim güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığı yönünde açıklama yapmıştı.

News Code 1904813
https://tr.mehrnews.com/news/1904813/

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