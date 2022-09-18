Batı Şeria'da İsrail'a ait İHA düşürüldü

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail rejimine ait bir insansız hava aracı (İHA) Batı Şeria'nın Nablus kentinde vuruldu.
Haberde, Nablus kentinde yer alan Belata kampı üzerinde keşif uçuşu yapan işgalci rejim güçlerine ait İHA'nın Filistinli gençlerce vurulduğu belirtildi.
İbranice yayınlanan medya organları, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Nablus kenti üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.
İşgal altındaki kentler ile mülteci kamplarında Filistinli gençlerin büyük direnişi karşısında aciz kalan Siyonist Rejim güçleri taarruz sınıfındaki insansız hava aracına başvuracağını açıklamıştı.
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