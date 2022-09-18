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18 Eyl 2022 15:27

İstanbul'da Erbain merasimi gerçekleşti

İstanbul'da Erbain merasimi gerçekleşti

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve Kerbela şehitleri, şehadetinin 40'ıncı günü olan Erbain merasimi İstanbul Bağcılar'daki Kevser Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Yaklaşık 14 asır önce gerçekleşen ve İslam dünyasını asırlardır süregelen büyük bir mateme bürüyen hazin Kerbela olayının üstünden 1383 yıl geçti. Hz. Hüseyin'in (a.s) ve yarenlerinin şehadetinin ardından yıllar geçmesine rağmen yürekler hala ilk günkü gibi kan ağlıyor.

On4 TV'ye göre Ehlibeyt Alimleri Derneği ve Anadolu Ehlibeyt Gençliği'nin hazırladığı "Yeni Bir Medeniyet İnşası" temalı 17. Evrensel Erbain Merasimi, dün İstanbul Bağcılar'daki Kevser Kültür Merkezi'nde geniş katılımla yapıldı.

İstanbul'da Erbain merasimi gerçekleşti

News Code 1904845
https://tr.mehrnews.com/news/1904845/

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