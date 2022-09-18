İstanbul'da Erbain merasimi gerçekleşti

Yaklaşık 14 asır önce gerçekleşen ve İslam dünyasını asırlardır süregelen büyük bir mateme bürüyen hazin Kerbela olayının üstünden 1383 yıl geçti. Hz. Hüseyin'in (a.s) ve yarenlerinin şehadetinin ardından yıllar geçmesine rağmen yürekler hala ilk günkü gibi kan ağlıyor.

On4 TV'ye göre Ehlibeyt Alimleri Derneği ve Anadolu Ehlibeyt Gençliği'nin hazırladığı "Yeni Bir Medeniyet İnşası" temalı 17. Evrensel Erbain Merasimi, dün İstanbul Bağcılar'daki Kevser Kültür Merkezi'nde geniş katılımla yapıldı.