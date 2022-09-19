Cumhurbaşkanı Reisi New York'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak bugün üzere sabah saatlerinde ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi, New York’ta BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmanın yanı sıra bazı ülke liderleri ile de görüşmeler yapması bekleniyor.

Reisi'ye New York ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi eşlik ediyor.

