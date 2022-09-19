Reisi: New York'ta ABD ile görüşme gündemimizde yok

Reisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetine icabetle 77. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gideceklerini söyledi.

BM Genel Kurulu toplantılarının İran'ın rasyonel ve mantıklı görüşlerini anlatmak için değerli bir fırsat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Reisi, "Dünya medyasını büyük güçler ve sulta düzeni yönetiyor. Dolayısıyla İran halkına yapılan zulüm ve adaletsizliği dünyaya duyurmak için bu fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

Reisi, "BM Genel Kurulu toplantısı sırasında bazı ülke liderleriyle ikili görüşmelerimiz olacak. New York'ta ABD ile görüşme gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Daha önce Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Al Jazeera TV kanalına verdiği özel röportajda, "ABD ile doğrudan müzakerenin İran halkına faydası yok." demişti.