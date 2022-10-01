Ekim ayında İran yapımı iki film TRT 2 ekranlarında olacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli iki İran yapımı filmi Ekim ayında ekrana getirecek.

Ödüllü yönetmen Vahid Jalilvand'ın 2017'de beyazperdeye taşınan filmi "Tarihsiz, İmzasız (No Date No Signature)", 13 Ekim Perşembe günü saat 21:30'da TRT 2 ekranlarında yayınlanacak.

Vahid Jalilvand'ın senaryosunu Ali Zarnegar ile birlikte kaleme aldığı filmin başrollerinde; Amir Agha’ee, Navid Mohammadzadeh, Hediyeh Tehrani, Sa’eed Dakh, Alireza Ostadi ve Zakiyeh Behbahani gibi isimler yer alıyor. İran yapımı olan Tarihsiz İmzasız, Venedik Film Festivali başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.

Tarihsiz, İmzasız, suçluluğun pençesinde kıvranan bir doktorun trajik günlerini mercek altına alıyor. Namuslu ve ilkeli bir adli tabip olan Doktor Kave bir trafik kazası yapar ve 8 yaşında bir oğlanın yaralanmasına sebep olur. Ertesi gün, çocuğun öldüğünü öğrenir. Acaba bu ölüme kendi kazası mı yol açmıştır, yoksa konulan gıda zehirlenmesi teşhisi doğru mudur? Korkaklık, şüphe ve dürüstlük gibi kavramları ahlaki bir ikilem üzerinden sorgulayan Tarihsiz, İmzasız, özellikle oyuncularının çarpıcı performansları ve senaryosuyla dikkat çekerken İran sinemasının son yıllardaki yükselişinin nedensiz olmadığını vurguluyor.

İranlı yönetmen Mohammad Rahmanian’ın yönetmen koltuğuna oturduğu 2016 yılı yapımı İran filmi Cinema Nimkat (Sinema Tezgahı) 4 Ekim Salı günü saat 21:30'da izleyebilirsiniz.

Filmin konusu ise 1979-1992 yıllarında, yasadışı video kasetleri kiralayan film aşığı bir adamın yaşadıklarını konu almaktadır.Çekimleri İran’da tamamlanan filmde Ashkan Khatibi, Turaj Mansuri, Mahtab Nasirpour, Hooman Barghnavard, Ali Emrani, Rıza Naci gibi oyuncular yer alıyor.