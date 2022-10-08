  1. Kültür
8 Eki 2022 16:21

'Uyum' kısa filmi Londra'da İran'ı temsil edecek

'Uyum' kısa filmi Londra'da İran'ı temsil edecek

Yönetmenliğini Mehrdad Hasani ve yapımcılığı Hasan Muhammedi üstlenen 'Uyum' adlı kısa film, Uluslararası Raindance Film Festivali'ne katılacak.

İran yapımı 'Uyum' adlı kısa film, Oscar Akademisi tarafından onaylanan Uluslararası 30. Raindance Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

'Uyum' kısa filminin özeti şöyledir:

"Şahroh içindeki gerçeğe uyum sağlamaya çalışıyor."

Uluslararası Raindance Film Festivali 26 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek.

Söz konusu kısa film ayrıca 15-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam kentinde düzenlenecek olan Uluslararası 36. Cine Kid Festivali'ne katilacak.

News Code 1905151
https://tr.mehrnews.com/news/1905151/

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