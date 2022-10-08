'Uyum' kısa filmi Londra'da İran'ı temsil edecek

İran yapımı 'Uyum' adlı kısa film, Oscar Akademisi tarafından onaylanan Uluslararası 30. Raindance Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.
'Uyum' kısa filminin özeti şöyledir:
"Şahroh içindeki gerçeğe uyum sağlamaya çalışıyor."
Uluslararası Raindance Film Festivali 26 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek.
Söz konusu kısa film ayrıca 15-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Hollanda'nın başkenti Amsterdam kentinde düzenlenecek olan Uluslararası 36. Cine Kid Festivali'ne katilacak.
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