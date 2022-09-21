İran yapımı kısa film İtalya'da ödül kazandı

Yönetmenliğini Ali Darai'nin üstlendiği 'Mezarlık' kısa film bu sene 25'incisi İtalya'da düzenlenen Uluslararası Bugünün Dini Filim festivali'nde en iyi kısa film seçilerek ödül kazandı.

Yapımcılığını Ali Darai ve Gülnaz Zücaci üstlenen 'Mezarlık' adlı kısa filmin özeti şöyledir:

"Reyhane, bebeğinin ölümüne neden oldu. Şimdi ise kaçak eşinin yokluğunda bebeği gömmek için bir yol arıyor ve zorluklarla karşılaşıyor ancak..."

14 Eylül itibariyle düzenlenen Bugünün Dini Filim festivali bugün sona erecek.