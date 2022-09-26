Suudi koalisyonu Yemen'deki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saat içerisinde Yemen'in Hudeyde vilayetinde ateşkesi 53 kez ihlal etti.

Edinilen bilgilere göre, Yemen'in diğer illerinde de ateşkes Suudi koalisyonu tarafından ihlal edilmeye devam ediliyor.

Yemen'de geçici ateşkes

Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin ülkedeki savaşta büyük askeri operasyonların ve sınır ötesi saldırıların durmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada Yemen'de tarafların 2 Nisan'dan bu yana devam eden ve 2 Ağustos'ta sona erenen ateşkesin 2 ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.