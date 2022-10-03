Yemen ateşkesi sona erdi

Hürriyet'in haberine göre Hans Grundberg, Yemen savaşında altı aylık bir ateşkesin uzatılmadan sona erdiğini belirterek, sükunet çağrısında bulundu ve müzakerelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Genişletilmiş bir ateşkesin kritik faydalar sağlayacağını ifade eden Hans Grundberg yaptığı açıklamada "Bugün bir anlaşmaya varılmadığı için üzgün olduğunu" belirtildi.

İsveçli diplomat, "Savaşan tarafları, Yemen halkının barış için her yolu takip etme yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyorum." dedi.

BM'ye göre, 2014'ten bu yana şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak öldürdü ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.