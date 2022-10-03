ABD, Rum askerlerini eğitecek

NTV'nin haberine göre ABD, 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından şimdi de Rum askerlerini eğitecek.

ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve işbirliği programına dahil etti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve işbirliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İşbirliğimiz sürekli gelişecek'' dedi.

New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri işbirliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti.