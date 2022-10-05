Bugün İmam Hasan Askeri'nin (a.s) şehadet yıldönümü

Yüce İslam Peygamberi Hazret-i Muhammed-i Mustafa'nın (s.a.v) pak torunlarından İmam Hasan Askeri (a.s) 8 Rebiülevvel 260 yılında Irak'ın kuzeyindeki Samarra kentinde şehit oldu.

İmam Hasan Askeri (a.s) hicri kameri 232 de Medine kentinde dünyaya geldi.

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) değerli babası peygamber efendimizin pak torunlarından ve en yüce fazilet ve kamal mertebelerine ulaşan İmam Hadi (a.s) ve değerli annesi ise faziletli ve hayırsever bir kadın idi.

İmam Hasan Askeri (a.s) babasının şehadeti ardından müslümanların rehberliğini üstlendi.

Genel olarak İmam Hasan Askeri'nin (a.s) 29 yıllık değerli ömrü üç bölüme ayrılmaktadır, bunların ilk bölümü 13 yıldır ki bu dönem o hazretin Medinedeki yaşamıdır. İkinci dönem 10 yıldır ki o da Sameradaki imamet döneminden öncedir. 3. dönemi o hazretin 6 yıllık imametidir.

Hz. imam Hasan Askeri'nin (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla bugün ülke genelinde matem merasimleri düzenleniyor.