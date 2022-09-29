Fransa'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın müdahaleci açıklaması, üç Fransız hükümet danışmanının Paris'teki protestolara katılması ve Charlie Hebdo dergisinin alçak eylemine tepki olarak, Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Görüşmede Fransa Dışişleri Bakanlığı ve bazı Fransız yetkililerin İran'ın içişlerine yanlış yorumlarla müdahale etmesini reddettiği ve şiddetle kınadığı vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa İkinci Dairesi Başkanı bu görüşmede, "Fransız yetkililer ikili bir oyun oynamaktadır. Çünkü bir yandan İran'da son yıllarda yaşanan huzursuzluklara doğrudan karışmış grupları barındırdırıyor, diğer yandan bu isyancılarla uğraştıkları için İran polis güçlerini kınıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa İkinci Dairesi Başkanı, "Belki Fransız yetkililer, bu ülkenin polis güçlerinin güvenliği bozan sarı yeleklilere nasıl sert bir şekilde müdahale ettiğini unutmuşlardır" ifadesini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, İran'ın hiçbir koşulda kendi içişlerine müdahaleye müsamaha göstermeyeceğini ve yabancı grupların hareketlerini yakından izlenerek, doğru zamanda uygun önlem alacağını bildirdi.