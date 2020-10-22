İşviçre Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, ABD yetkililerinin bu ülkede yapılacak seçimlere diğer ülkelerin müdahil olmasıyla ilgili bazı mesnetsiz iddialarda bulunmasının ardından Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu.

Sait Hatipzade, “İran bir kez daha ABD yetkililerinin uydurma, beceriksiz ve sahte iddiaranı reddedrken, Tahran için mevcut iki adaydan hangisinin Beyaz Saray'a gitmesinin önemli olmadığını yineliyor” dedi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“Diğer ülkelerin seçimlerine müdahale etme konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD rejimi ve bu ülkenin istihbarat ve güvenlik servisleri seçim öncesinde demokratik olmayan projesini ve önceden tanımlanmış senaryosunu ilerletmek için temelsiz iddialarda bulunuyor.”

İran Dışişleri Bakalığı Sözcüsü Hatipzade ilaveten, “İran ABD’ye yararsız spekülasyonlardan, temelsiz suçlamalardan ve şüpheli senaryolardan vazgeçmesini ve diğer ülkelere karşı uluslararası ilişkiler düzeyinde normal bir ülke gibi davranmasını tavsiye ediyor” diye konuştu.