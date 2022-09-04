İran Ordusu büyük bir tatbikata hazırlanıyor

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasının 24 saat boyunca hava savunma kuvvetleri tarafıdnan dikkatle izlenip kontrol edildiğini belirtti.

Tümgeneral Musevi, "Son günlerde büyük bir İHA tatbikatına tanık oldunuz ve yakın gelecekte geniş kapsamlı bir askeri tatbikata şahit olacaksınız. Bundan sonra askeri tatbikatlarımız devam edecek." dedi.

24-25 Ağustos tarihlerinde ülkede insansız hava araçları (İHA) tatbikatı gerçekleşti.

İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait İHA'ların yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulandı.

150'i aşkın İHA'nın katıldığı tatbikatta silahların dikkati ve gücü, uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleri ile İHA'ların savaş kabiliyeti test edildi.