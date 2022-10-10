İran: Ukrayna savaşında tarafların silahlandırılmasına karşıyız

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran-Polonya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere hiçbir ülkeye silah yardımında bulunmadığını belirterek, ''Ukrayna savaşında tarafların silahlandırılmasına karşı olan İran savaşın durdurulmasını istiyor.'' dedi.

İran-Polonya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla aktifleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin artması için mevcut kapasitelerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jablonski de bu görüşmede, ülkesinin ikili ilişkiler dahil önemli bölgesel ve uluslararası konularla ilgili duruş ve görüşlerini Emir Abdullahiyan ile paylaştı.

