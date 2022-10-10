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10 Eki 2022 08:57

İran: Ukrayna savaşında tarafların silahlandırılmasına karşıyız

İran: Ukrayna savaşında tarafların silahlandırılmasına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran’da bulunan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran-Polonya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere hiçbir ülkeye silah yardımında bulunmadığını belirterek, ''Ukrayna savaşında tarafların silahlandırılmasına karşı olan İran savaşın durdurulmasını istiyor.'' dedi.

İran-Polonya ilişkilerinin tüm boyutlarıyla aktifleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin artması için mevcut kapasitelerin kullanılması gerektiğini kaydetti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jablonski de bu görüşmede, ülkesinin ikili ilişkiler dahil önemli bölgesel ve uluslararası konularla ilgili duruş ve görüşlerini Emir Abdullahiyan ile paylaştı.
 

News Code 1905182
https://tr.mehrnews.com/news/1905182/

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