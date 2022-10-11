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11 Eki 2022 15:15

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 408 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 498'e, vaka sayısı ise 7 milyon 552 bin 812'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 121'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 328 bin 152'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1905217
https://tr.mehrnews.com/news/1905217/

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