Reisi: Siyonist Rejim antlaşmaları çiğniyor

Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran’da düzenlenen 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'nın açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası İslami Birlik Konferansı'na dair, "Bu konferans, İslam dünyasının önde gelen isimlerinin dini değerlerle ilgili ortak bir anlayışa sahip olmasına yol açacaktır." dedi.

Müslümanların birçok konuda ortak görüşe sahip olduğunu anlatan Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Müslümanlar arasındaki ortaklıklar İslam toplumunu güçlendirebilir ve İslam medeniyeti günümüzdeki sözde medeniyetlere meydan okuyabilir. İslam medeniyeti çağdaş insanın yaşam tarzı için model olabilir.

Tüm Müslümanlar, Müslümanca yaşamak ve hayatlarının her alanında İslam'a göre davranmak istiyorlar. Düşman ise bundan korkuyor."

Cumhurbaşkanı Reisi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından emperyalist güçlerin sulta düzenine karşı çıkacak İslami uyanışı önlemek için elinden geleni yaptığını söyledi.

İslami birliğin önemine değinen Reisi, "Bugün birlik İslam dünyası için bir taktik değil temel bir stratejidir. Günümüzde İslam dünyasının birliği kaçınılmaz bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Filistin meselesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, Filistin'i kurtarmanın çözümünün müzakere masasında olduğunu düşünenlerin yanlıdığını belirterek, Siyonist Rejim’in sözleşmenin ne olduğunu bilmediğini kaydetti.

Reisi, "Siyonist Rejim’le uzlaşma süreci başarısız oldu, ancak direniş söylemi kazandı. Şarm El Şeyh, Oslo ve Camp David gibi sözde barış anltlaşmaları bir işe yaradı mı? Onlar bu antlşamalara uyuyorlar mı? Onlar antlaşmaları çiğniyor. Siyonist Rejim sözleşme ve antlaşmadan anlamıyor, bu yüzden onların karşısında durulmalı." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin direniş gruplarının Siyonist Rejim'le başa çıkmanın tek seçeneğin direniş olduğunu öğrettiğini anlattı.