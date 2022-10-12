Cumhurbaşkanı Reisi Kazakistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde katılmak üzere bugün Kazakistan'ın başkeni Astana'ya gitti.

Reisi bu ziyaret sırasında CICA zirvesinde konuşma yapmanın yanı sıra bazı ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi, 13 Ekim'de sona erecek.

CICA'ya üye 27 ülkeden 10'dan fazla devlet başkanı ile 50'ye yakın üst düzey heyetin katılması bekleniyor.