  1. Siyaset
12 Eki 2022 16:45

Cumhurbaşkanı Reisi Kazakistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Reisi Kazakistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde katılmak üzere Kazakistan'a gitti.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi'nde katılmak üzere bugün Kazakistan'ın başkeni Astana'ya gitti.

Reisi bu ziyaret sırasında CICA zirvesinde konuşma yapmanın yanı sıra bazı ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi, 13 Ekim'de sona erecek.

CICA'ya üye 27 ülkeden 10'dan fazla devlet başkanı ile 50'ye yakın üst düzey heyetin katılması bekleniyor.

News Code 1905240
https://tr.mehrnews.com/news/1905240/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler