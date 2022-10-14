Ayetullah Hamanei, İslami Birlik Konferansı konukları ile görüştü

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) doğum günü yıldönümüyle eşzamanlı olarak Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı konukları ve bazı hükümet yetkilileri ile görüştü.