  1. Toplum
2 Kas 2022 12:20

Katar, Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtacak

Katar, Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtacak

Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek ziyaretçileri hadislerin olduğu panolarla karşılayacak.

Katar'ın İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisler ve İngilizce çevirileri asıldı.

Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" hadisleri paylaşıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, konuya ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor" ifadelerini kullandı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak.

Kaynak: Timetürk

News Code 1905631

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler