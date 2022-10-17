Yargı Erki Başkanı'ndan "Evin Hapishanesi" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın Evin Hapishanesi'nde çıkan yangına dair sözlerini "gülünç" olarak değerlendiren Muhsini Ejei, ABD'nin bölgede işlediği cinayetlere atıfta bulunarak, İranlı bilim adamlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarının arkasında ABD ile Siyonist Rejim olduğunu hatırlattı.

Muhsini Ejei, Evin Cezaevi'nin bir bölümünde yaşanan olayla ilgili olarak, "Evin olayı düşman işbirlikçileri tarafından işlenen bir cinayettir. Bu cinayette bazı kişilerin mahkumlara istihdam sağlamak ve ailelerine yardım etmek için kurulan bir atölyeyi ateşe verdiğine tanık olduk." dedi.

Yargı Erki Başkanı, Evin olayı faillerinin tespit edilmesi talimatını verdi.

İran'daki cezaevi yangınında ölenlerin sayısı arttı

Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde önceki gün çıkan yangında 8 mahkûmun öldüğü, 57 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Cezaevi yetkilileri, olay sırasında hapishaneden firar eden mahkûmun olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu bildirmişti.