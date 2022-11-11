  1. Siyaset
11 Kas 2022 18:02

İran savaşa karşıdır ve ateşkes ve barışı destekliyor

İran savaşa karşıdır ve ateşkes ve barışı destekliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah gönderme iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "İran savaşa karşıdır, ateşkes ve barışı destekliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya silah günderdiğine yönelik iddialara ilişkin kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İran silahlarının Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere Rusya'ya gönderildiği yönündeki suçlamalar, Ukrayna'ya silah ihraç edenlerin her gün kendi eylemlerini meşrulaştırmak için dile getirdikleri asılsız iddialardır. İran'a karşı iddiada bulunanlar, savaşın hem başlamasının hem de devam etmesinin sebebidir.

İran savaşa karşıdır ve ateşkes ve barışı destekliyor."

News Code 1905797

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