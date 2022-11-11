İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya silah günderdiğine yönelik iddialara ilişkin kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İran silahlarının Ukrayna'daki savaşta kullanmak üzere Rusya'ya gönderildiği yönündeki suçlamalar, Ukrayna'ya silah ihraç edenlerin her gün kendi eylemlerini meşrulaştırmak için dile getirdikleri asılsız iddialardır. İran'a karşı iddiada bulunanlar, savaşın hem başlamasının hem de devam etmesinin sebebidir.

İran savaşa karşıdır ve ateşkes ve barışı destekliyor."