İran Kültür Bakanı İstanbul'da

İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gitti.

Bakan İsmaili dün İstanbul ziyaretinde Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Meclisi Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahreddin Altun ile bir araya geldi.

Bakan İsmaili ayrıca Topkapı, Ayasofya ve Sultan Ahmed Camii ziyaret etti.

İran Kültür Bakanı İsmaili'nin, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları toplantısında bir konuşma yapması bekleniyor.