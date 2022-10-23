İran Kültür Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüştü

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye giden İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, toplantı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan İsmaili önceki gün Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Meclisi Başkanı Taha Ayhan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahreddin Altun ile bir görüşme yapmıştı.