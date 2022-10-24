  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Eki 2022 17:23

Lübnan heyeti deniz sınırı görüşmeleri için Şam'a gidiyor

Lübnan heyeti deniz sınırı görüşmeleri için Şam'a gidiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'tan bir heyetin deniz sınırı görüşmeleri için bu hafta Şam'a gideceğini duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'un deniz sınırı görüşmeleri için Şam'a heyet göndereceğini duyurdu.

Avn, "Müzakerelerden sorumlu Meclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Çarşamba günü Şam'a gidecek." dedi.

Daha önce Lübnan medyası, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Mişel Avn-Beşar Esad görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Lübnan-Suriye deniz sınırının çizilmesine dair konular ele aldı.

Görüşmede Lübnan ile Suriye heyetleri arasında deniz sınırının çizilmesine ilişkin görüşmelerin başlatılması üzerinde mutabık kalındı.

Avn ve Esad, Lübnan-Suriye müzakerelerinin arabuluculuk yapılmadan yürütüleceğini ve taraflar arasındaki anlaşmanın iki ülke arasında bir antlaşma olarak kaydedileceğini vurguladı.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Siyonist İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının 26-27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanabileceğini söylemişti.

News Code 1905457

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler