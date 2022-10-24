Lübnan heyeti deniz sınırı görüşmeleri için Şam'a gidiyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'un deniz sınırı görüşmeleri için Şam'a heyet göndereceğini duyurdu.

Avn, "Müzakerelerden sorumlu Meclis Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Çarşamba günü Şam'a gidecek." dedi.

Daha önce Lübnan medyası, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile telefon görüşmesi yaptığını yazdı.

Mişel Avn-Beşar Esad görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Lübnan-Suriye deniz sınırının çizilmesine dair konular ele aldı.

Görüşmede Lübnan ile Suriye heyetleri arasında deniz sınırının çizilmesine ilişkin görüşmelerin başlatılması üzerinde mutabık kalındı.

Avn ve Esad, Lübnan-Suriye müzakerelerinin arabuluculuk yapılmadan yürütüleceğini ve taraflar arasındaki anlaşmanın iki ülke arasında bir antlaşma olarak kaydedileceğini vurguladı.

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, Siyonist İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının 26-27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanabileceğini söylemişti.