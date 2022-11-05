İran halkı ABD'nin B Planı'nı hezimete uğrattı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan basın mensuplarına yaptığı açıklama, "Beyaz Saray'ın son 43 yılda İran İslam Cumhuriyeti sistemini değiştirmeye çalıştığı bizim için açıktır. Nüleer müzakerelerde de, ABD'li tarafa davranışlarının dürüst olmadığı ve sorunu çözmeye dayalı olmadığı ve bölgedeki çıkarlarını sürdürmek için her zaman gizli hedefler peşinde koştukları açıkça ilan edilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ve Rusya işbirliklerine değinerek, "Rusya ile ilişkilerimiz karşılıklı çıkarlar ve komşuluk üzerine kuruludur. Burada bazı Batılı ülkelerin İran'ın Ukrayna'daki savaşa yardımcı olması için Rusya'ya füze ve insansız hava araçları sağladığı yaygarasının füze kısmının tamamen yanlış olduğunu ve İHA kısmının doğru olduğunu vurguluyorum. Ukrayna savaşından aylar önce Rusya'ya az sayıda insansız hava aracı sağladık" ifadelerinde bulundu.

Emie Abdullahiyan, "Ukrayna Dışişleri Bakanı ile ellerinde Rusya'nın İran İHA'larını Ukrayna'da kullandığını gösteren herhangi bir belge varsa bize verme sunmaları kunusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta İran İHA'larını kullandığı bize ispatlanırsa bu konuya kayıtsız kalmayacağız" dedi.

Ülkede yaşanan son olayları, ABD yönetiminin "B Planı" olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, İran halkının ABD'nin planını hezimete uğrattığını belirtti.