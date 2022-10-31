Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine eklemek yasa dışıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kenani, Avrupa'yı "bahçeye", dünyanın geri kalan birçok yerini ise "ormana" benzeten AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in İran’daki terör saldırısına sessiz kalmasını eleştirerek, “Avrupa’yı bahçeye benzetenler dillerini uymuş, iddia ettikleri kadın, çocuk ve insan hakları korumayı unutmuştur. (Batı) Çelişkili tutumla bazı sözler savurduktan sonra sessiz kalıyor. Şiddet ve kargaşayı körükleyerek terör eylemlerine zemin sağlayanlar şimdi de bu konudaki sorumluluklarını görmezden geliyorlarlar." dedi.

Şehit General Kasım Süleymani’yi rahmetle yad eden Kenani, “İran'ın ve bu ünlü generalin IŞİD terör örgütüyle mücadeledeki önemli rolü olmasaydı, insan haklarına sahip çıktığını iddia eden ülkeler şu ana kadar IŞİD terörizminin cinayetleriyle uğraşmak zorunda kalacaktı." ifadesini kullandı.

Kenani, İslami Şura Meclis Bakanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yakında Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Dünya kadın dışişleri bakanlarının İran'la ilgili iddialarına tepki gösteren Kenani, "Kadın haklarından bahsedenler, ABD yönetiminin tek taraflı yaptırımlarına ve İran vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulanan yaptırımlara körü körüne itaat eden Avrupa'nın tutumuna neden odaklanmıyorlar. Maksimum baskı uygulamasında İranlı kadın ve çocukların yaptırımlara tabi olmadığına işaret eden bir madde yer alıyor mu? Onların İranlı kadınlar ve etnik gruplarla ilgili iddiaları gerçekçi değildir ve İran gerçekleriyle örtüşmemektedir." açıklamasında bulundu.

Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiklerini ileri süren Alman makamlarının açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Böyle bir adım atılması halinde Batı’nın, İran halkı ve yönetimine yönelik yanlış yaklaşımlarını devam ettirdiğini göstermiş olacak. Devrim Muhafızları Ordusu İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri kurumudur. Bu orduyu terör listesine eklemek yasa dışıdır."

İran'ın, Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah tedarik ettiği yönündeki iddiaları reddeden Kenani, "Savaştaki herhangi bir tarafa silah göndermedik. İran olarak Ukrayna, Suriye ve Yemen'deki savaşlara karşıyız. anlaşmazlıkları çözmek için siyasi yöntemlere başvurulması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

“İran'la nükleer anlaşma önceliğimiz değil.” diyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’nin açıklamasına yanıt veren Nasır Kenani, “Kendi çıkarlarımızı güvence altına almak için bir anlaşma beklemiyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti dış ilişkilerini 2015 tarihli anlaşmaya bağlamamıştır." dedi.