Düşmanların huzurunu kesinlikle onlardan alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün yaptığı bir konuşmada düşmanın hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Düşman ülkemizi karıştırmaya çalıştığı durumda Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki devrim karşıtı unsurları vurduk. Aras Nehri kıyısında büyük bir tatbikat yaptık, uydu fırlattık; Baver- 373 füze sistemini test ettik ve geçen gün hiçbir füze kalkanının dayanamayacağı yeni bir füze geliştirdiğimizi duyurduk." dedi.

Tümgeneral Selami, "Düşmanlara huzurlarını alacağımızı söyledik; Kesinlikle huzuru onlardan alacağız. Birkaç gündür huzursuz ve tetikteler. Onlar korkmuşlar ve birkaç ülkenin aracılığıyla onları vurmamamız için mesaj veriyorlar" ifadesini kullandı.

Tümgeneral Selami, "İran milleti düşmanın hesaplamalarını değiştiriyor. Düşman, aldanmış birkaç genci sahaya göndererek, büyük ve küresel bir devrimin görkemiyle karşı karşıya kalabileceklerini düşünmüştü. Düşman her zaman kendi hatalarına dayanarak kendini küçük düşürür. Bu sefer de onları kendi hatalarıyla yeneceğiz." diye kaydetti.

4 Kasım Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü'nde ülke genelinde düzenlenen gösterilere dikakt çeken Tümgeneral Selami, İran milletinin bilinç, derin düşünce, akıl ve mantıkla yolunu düşmanın politikalarından ayırdığını söyledi.

Düşmanların İran'ın bağımlı olmasını istedidiğini belirten Tümgeneral Selami, "Onlar bağımlı ve dinsiz bir İran istiyor, ancak İran milletinin hayatta olduğunu ve kendi kaderlerini kendilerinin belirlediğini bilmeleri gerekiyor" ifadelerinde bulundu.