  1. Toplum
29 Eki 2022 16:45

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 124 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 571'e, vaka sayısı ise 7 milyon 557 bin 364'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 137'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 331 bin 595'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1905544

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