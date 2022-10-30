İran'da koronavirüs salgını: Son 24 saatte hiç ölüm yok

İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde ülke genelinde 73 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi. Böylelikle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 7 milyon 557 bin 437'ye çıktı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede ölüm yaşanmadığı belirtildi. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının 144 bin 571'de kaldığı açıklandı.

Virüse yakalanan hastalardan 129'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 331 bin 767'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.