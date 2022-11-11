İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 50 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 609'a, vaka sayısı ise 7 milyon 558 bin 812'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 82'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 333 bin 743'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.