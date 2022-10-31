BM Yemen Özel Temsilcisi, Yemenli yetkili ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki ateşkes konusunda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdusselam ile görüştüğünü duyurdu.

Hans Grundberg, görüşmede ateşkesi uzatmanın ve Yemen krizine siyasi bir çözüm bulmak için ilerlemeyi sürdürmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

2 Nisan 2022'den itibaren Yemen savaşına dahil olan taraflar arasında Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Yemen'de insani ve askeri ateşkes sağlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Daha önce, Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Başmüzakereci Muhammed Abdusselam, Yemen milletinin haklarını savunduklarını ve ateşkesin başarısızlığından saldırgan ülkelerin sorumlu olduğunu söylemişti.

BM'ye göre, 2014'ten bu yana şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak öldürdü ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.