Yemen'in Hudeyde bölgesine Suudi saldırıları artıyor

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin çeşitli bölgelerine Suudilerin roket saldırıları devam ediyor.

Suudi koalisyonunun topçu birlikleri ise bu vilayetteki Hays ve El-Cebaliye'deki bölgeleri de hedef aldı.

Haberde, Arap koalisyon güçlerine ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hays bölgesini 8 kez hedef aldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Daha önce, Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Başmüzakereci Muhammed Abdusselam, Yemen milletinin haklarını savunduklarını ve ateşkesin başarısızlığından saldırgan ülkelerin sorumlu olduğunu söylemişti.

BM'ye göre, 2014'ten bu yana şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak öldürdü ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.