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2 Kas 2022 11:45

Irak Başbakanı:

Tahran ve Riyad arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz

Tahran ve Riyad arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, dün Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bağdat'ta yürütülen Tahran-Riyad görüşmeleri hakkında Es-Sudani, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Es-Sudani,"Bizden iki ülke arasındaki müzakerelerde arabuluculuk yapmamızı istiyorlar" dedi.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Irak, iki ülke arasındaki beş görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmemiş. 

News Code 1905625

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