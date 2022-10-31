Azerbaycan'ın güvenliğini İran'ın güvenliği olarak görüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülkeyi ilgililendiren hususular ve bölgesel ile uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede İran ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke cumhurbaşkanlarının son Astana'da yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, Azerbaycan de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "Bölgede yabancı askerlerin varlığının durumu zorlaştırdığına inanıyoruz. İran olarak buna karşıyız." dedi.

"İran, Kafkasya'daki sınır anlaşmazlığına doğru çözümün 3+3 platformu ve bölgesel mekanizmalar olduğuna inanıyor." ifadesini kullanan Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için elinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bölge güvenliğinin önemine değinen Emir Abdullahiyan, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güvenliğini bölge ile İran'ın güvenliği olarak görüyoruz ve bölgede herhangi bir yabancı askerin konuşlandırılmasına karşı olduğumuzu ve bölgenin istikrarı ve huzuruna aykırı olduğunu beyan ettik." diye konuştu.

Ceyhun Bayramov da görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'ni bölgede barış için sürdürdüğü çabalarından ötürü övdü.