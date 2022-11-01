İran ile Ermenistan enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bügün Tahran'daki Saadabad Sarayı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmenin ardından İran ile Ermenistan iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki doğalgaz ve elektrik takas anlaşması 2030 yılına kadar uzatılacak.

Konuya dair açıklamada bulunan İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegeni, "İran şu anda Ermenistan'a günde bir milyon metreküp doğalgaz ihraç ediyor, yeni anlaşma ile gaz ihracatı ikiye katlanacak." dedi.

İran ile Ermenistan, 2004 yılında doğalgaz ve elektrik takasına ilişkin 20 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uyarınca, İran'dan Ermenistan'a doğalgaz ihracatı yapılırken, karşılığında İran, Ermenistan'dan elektrik enerjisi ithal ediyor.