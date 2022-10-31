İran-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı başladı

İran ve Rusya bakanlıkları ve kurumlarından uzmanlar ve temsilcilerin katıldığı petrol ve doğalgaz, bankacılık ve finansman, taşımacılık, bilişim teknolojisi, ticaret ve yatırım, iş, bilim ve eğitim, enerji, spor, gümrük, tarım ve sanayi çalışma grupları, ilişkileri geliştirme imkanlarını inceleme ve işbirliği anlaşmalarını düzenlemek için oturumlarına başladı.

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci de İran ve Rusya Federasyonu Daimi Komisyonu Başkanı olarak, ortak komisyonun 16. toplantısına katılmak ve komisyonun nihai protokolünü imzalamak üzere bügün bir heyetin eşliğinde Moskova'yı ziyarette bulunacak.

İki taraf arasındaki anlaşmalara göre, 16. Tahran-Moskova Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun toplanması sırasında, İran ve Rusya arasında ekonomik işbirliğine yönelik yol haritası imzalanacak.