İran heyeti UAEA ile görüşmek üzere yakında Viyana'ya gidecek

İran ve Suriye dışişleri bakanları Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Faysal Mikdad ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan yaptığı açıklamada Suriyeli mevkidaşı ile görüşmesini değerlendiri.

Emir Abdullahiyan, "Bu görüşmede, başta ekonomik, ticari ve turizm işbirliği olmak üzere ikili ilişkilerin sürdürülmesi konusunda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Geçen yıla kıyasla, iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde arttı" dedi.

Dışişleri Bakanı, İran'ın bölgesel ve uluslararası alanlarda Suriye ile aynı tutumda olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, "Yakın gelecekte, Tahran'da Suriye Başbakanı'nın da katılımıyla iki ülke arasında ekonomik işbirliği konusunda ortak bir yüksek komisyon düzenlenmesi konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, İran heyetinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile görüşmeleri başlatmak ve işbirliğini güçlendirmek için önümüzdeki günlerde Viyana'ya gideceğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da yaptığı açıklamada, Amerika ve İsrail'in ve yandaşlarının saldırganlığına karşı İran İslam Devrş-imi Lideri ve İran hükümetinin yanında olduklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri görüştüğünü belirten Faysal Mikdad, "İran'ın nükleer müzakerelerdeki tutumunu destekliyoruz ve İran'ın bu müzakereler sırasında dürüst olduğuna inanıyor ve bir sonraki müzakere turunun başarılı geçmesini ve Batılı ülkelerin bu müzakerelerde dürüst olmayan tutumlarından vazgeçmesini temenni ederiz" dedi.

Faysal Mikdad Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yapıcı görüşmeler yaptığını ve bu görüşmelerde ikili ilişkilerin ve bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığını ifade etti.

Mikdad Suriye'ye dayatılan yaptırımlara ilişkin olarak, "Ekonomik yaptırımlar ulusların ve insanların canını alır ve bu yaptırımlar hükümetleri değil, devletlere verdikleri desteği yok etmek için ulusları hedef alır. Batı insani bir yüz göstermek ve insan haklarını savunmak istiyorsa bu yaptırımlara son vermelidir. Bu yaptırımlar kadınları, çocukları ve toplumun zayıf insanlarını yok ediyor ve bir an önce son bulması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

