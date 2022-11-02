Reisi, Suriye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Görüşmede Reisi, İran İslam Cumhuriyeti’nin kalkınma, adalet ve direniş yolunu güçlü biçimde sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "İran ve bölgedeki emellerine ulaşma konusunda başarısız olan düşmanın İran'daki durumu istikrarsızlaştırma çabası öfkesinin ve çaresizliğinin bir tezahürüdür." dedi.

Faysal Mikdad, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Tahran'a geldi.

Mikdad bugün öğle saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.