İran’dan BM'ye 'Şiraz Saldırısı' mektubu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta, “IŞİD'in resmen üstlendiği bu terör saldırısı, hem bu örgütle mücadelede fedakarlık gösteren Şehit General Kasım Süleymani'nin çabasının değerini hem de bölgede terör tehlikesine karşı güvenliğinin birlikte sağlanmasının gerekliliğini kanıtladı. Aynı zamanda uluslararası toplumun terör tehditlerine karşı duyarlılığının ve teyakkuzunun azaltılmaması gerektiğini hatırlatır.” ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’da yaşanan son terör saldırısıyla ilgili sessiz kalmasını eleştiren Emir Abdullahiyan’ın kaleme aldığı mektupta, “BM Güvenlik Konseyi’nin İran'ın Şiraz kentinde bir türbeye düzenenen terör saldırısına sessiz kalması kabul edilemez. BMGK’nin takındığı tavır bu kurumun daimi üyesi olan bazı devletlerin halen teröristleri iyi ve kötü olarak ikiye ayırdığını ve bu grupları sadece araç olarak kullanmaya devam ettiğini göstermiştir. Bu tür yaklaşım BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası terörizmle mücadelede görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesinin önünde bir engel olarak kabul edilir.” ifadelerine yer verildi.

Mektupta, “Elbette ki terör mağdurlarından biri olan ve bölgedeki terör örgütleriyle mücadelede öncü rol oyanayan İran İslam Cumhuriyeti, terörle mücadeledeki çabalarını sürdürmeye ve İran ve bölge halklarının güvenliğini korumaya kararlıdır.” denildi.

Emir Abdullahiyan, Şiraz'daki terör saldırısını kınayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e teşekkür etti.

Şiraz'da 26 Ekim'de Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düştü, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.